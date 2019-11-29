В Крыму впервые прошел виртуальный концерт

В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского открылся первый виртуальный концертный зал. Об этом сообщила заместитель министра культуры республики Анна Килеса, передает ТАСС.

Отмечается, что зал рассчитан на 627 мест и оснащен экраном площадью 48 квадратных метров, звукоусилительной аппаратурой и компьютером со специальным программным обеспечением. Зрители уже увидели прямую трансляцию из московской филармонии концерта №1 Сергея Рахманинова в исполнении академического симфонического оркестра России имени Светланова.

«Мы рады, что в Крыму тысячи любителей музыки (...) получили уникальную возможность в этом прекрасном зале слушать и смотреть в отличном качестве трансляции из лучших концертных залов», — заключила глава регионального ведомства.

Отмечается, что училище Чайковского является одним из старейших музыкальных учебных заведений на территории всей страны.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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