На Колыме займутся окультуриванием сел

В ближайшие несколько лет в Магаданской области планируют провести массовую модернизацию домов культуры в сельской местности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Колымы, передает ТАСС.

В частности, планируется провести ремонт учреждений села Балаганное, поселков Усть-Омчуг, Ягодное, Ола и Дукат в пяти городских округах региона. Отмечается, что дома культуры там зачастую являются единственными заведениями, объединяющими в себе театры, концертные площадки, музеи и досуговые центры.

Отмечается, что на указанные цели планируется выделить из федерального и областного бюджетов порядка 84,2 миллиона рублей.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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