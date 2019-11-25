Приморцы массово записались на культурное волонтерство

С начала текущего года около полутысячи жителей Приморья присоединились к программе «Волонтеры культуры». Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона, передает ТАСС.

Там пояснили, что добровольцами в Приморском крае в 2019 году стали 459 человек. При их участии в рамках движения было проведено уже 453 мероприятия. Целью проекта является поддержка добровольческих движений, в том числе направленных на сохранение культурного наследия страны.

Отмечается, что стать волонтером может любой российский гражданин старше 14 лет. Для этого необходимо пройти процедуру регистрации на сайте Добровольцыроссии.рф.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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