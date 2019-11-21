В Приморье завезут баяны и гобой

В детские школы искусств Приморского края до конца текущего года доставят новые музыкальные инструменты и оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона, передает ТАСС.

Так, в 13 учреждений Артема, Находки, Дальнегорска, Спасска-Дальнего и Владивостока привезут новые рояли, пианино, баяны, скрипки, балалайки, гитары, домры, гусли, виолончель и гобой.

Кроме того, в заведениях установят кресла для концертных залов, мультимедийные проекторы, световое и звуковое оборудование, а также интерактивные комплексы, муфельные печи, хоровые и хореографические станки. Также школы обеспечат музыкальной и нотной литературой, изданиями художественных отделений и интерактивными пособиями.

Отмечается, что в некоторые из указанных учреждений поставка уже осуществлена.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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