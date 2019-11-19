На Колыме открыли библиотеку с лаунж-зонами

В поселке Палатка Магаданской области открыли первую в регионе модельную библиотеку, отвечающую всем современным стандартам. Об этом сообщил представитель правительства Колымы, передает ТАСС.

Отмечается, что во всех помещениях учреждения сделали ремонт, установили современную мебель и мультимедийную технику. Кроме того, был обновлен книжный фонд на четыре тысячи экземпляров новых изданий и открыт доступ к электронным системам.

Вдобавок в заведении появились пространства с лаунж-зонами, кафе, зона для общения и работы с ресурсами, детский уголок и пространство для новоформатных мероприятий. Предполагается, что посещаемость новой библиотеки в год составит не менее 20 тысяч человек.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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