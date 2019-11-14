Россияне массово заинтересовались искусством

За последние десять лет интерес к искусству среди жителей страны вырос в 1,7 раза. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает в четверг, 14 ноября, ТАСС.

«Спрос на искусство растет в геометрической прогрессии», — подчеркнула она. Согласно данным Голодец, за минувший год граждане посетили музеи и выставки 154 миллиона раз, а театральные постановки — 40 миллионов раз.

Кроме того, добавила вице-премьер, россияне массово заинтересовались и образованием в искусстве. «Мы должны отвечать на эти современные вызовы», — заключила она.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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