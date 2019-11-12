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В российском регионе приведут в порядок восемь домов культуры

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В Волгограде в следующем году планируется провести ремонт восьми районных домов культуры. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, передает ТАСС.

По его словам, на эти цели будет выделено порядка 160 миллионов рублей — по 20 миллионов на каждое учреждение. «Всего за три года финансирование получат еще 22 районных дома культуры», — добавил Бочаров, отметив, что данная программа «даст дополнительный импульс для развития территорий».

Кроме того, в регионе предполагается за ближайшие годы закупить 18 современных автоклубов, что позволит закрыть потребность в отдаленных малонаселенных пунктах области.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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