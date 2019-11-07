Российским сельчанам вернули «центр притяжения»

В селе Усть-Ималка Забайкальского края открыли после ремонта дом культуры, который пострадал от степных пожаров весной 2019 года. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщается на сайте регионального министерства культуры.

Как отмечается, здание получило серьезный урон во время пожаров 19-20 апреля: ураганный ветер снес крышу, обгорели окна и забор, также от огня пострадала приклубная котельная. В результате на ремонтные работы было выделено более 8 миллионов рублей. На эти средства была восстановлена крыша, заменены окна, двери, полы, проводка и система отопления, а также обновлен фасад. Кроме того, в здании утеплили стены.

«Благодаря поддержке президента [Владимира Путина] и большой совместной работе удалось обновить здание клуба, сделать его красивым и современным. Клуб в селе всегда является центром притяжения для людей», — отметила министр культуры Забайкалья Татьяна Цымпилова.

Инициатива была реализована в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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