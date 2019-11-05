В Якутии впервые показали результаты окультуривания

В Якутии состоялась первая презентация результатов реализации национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Вице-спикер госсобрания Якутии Антонина Григорьева, курирующая этот проект в регионе, в течение трех дней работала в Нюрбинском районе, где приняла участие в презентации музыкальных инструментов, оборудования и учебно-методических материалов, поступивших по этой линии. По ее словам, в рамках этого нацпроекта восемь лучших детских школ искусств республики будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебно-методическими материалами.

«Всего на эти цели Нюрбинская ДШИ получила субсидии на общую сумму около 5,5 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета — 4,7 миллиона рублей, госбюджета республики — 415 тысяч рублей, муниципального бюджета — 273 тысяч рублей», — отметила Григорьева.

На эти деньги школа приобрела 43 музыкальных инструмента, в том числе два рояля, акустическое пианино, цифровое пианино, баян и народные инструменты. Также закуплено 56 единиц учебного оборудования, включая ноутбуки, мебель и литературу.

«Я являюсь выпускницей ДШИ по классу фортепьяно. В 60-е годы мы не могли даже мечтать о рояли и других дорогостоящих инструментах. Не сравнить и условия обучения в старом деревянном доме», — добавила вице-спикер парламента Якутии.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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