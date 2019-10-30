В Приамурье отчитались об окультуривании

Власти Амурской области освоили все средства, которые были выделены на модернизацию сферы культуры региона. Об этом сообщила министр культуры и национальной политики Приамурья Надежда Доргунова, передает ТАСС.

«Мы провели все конкурсные процедуры и заключили контракты», — пояснила она и отметила, что 95 процентов бюджета «точно исполнено».

В частности, по ее словам, на 82 миллиона рублей были закуплены новые музыкальные инструменты в школы искусств и автоклубы, а также произведено повышение квалификации местных специалистов и организовано участие детей в культурно-познавательной программе Минкульта России.

Кроме того, министр подчеркнула, что в следующем году ожидаются новые поставки необходимого оборудования, а также намечены ремонтные работы в местных библиотеках, кинотеатрах и домах культуры.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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