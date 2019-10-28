Российских селян окультурят на сэкономленные деньги

Власти Сахалинской области смогли сэкономить средства, выделенные региону в рамках нацпроекта «Культура», и направят их на ремонт еще одного дома культуры. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщила ТАСС исполняющая обязанности заместителя министра культуры и архивного дела островного региона Светлана Аленькова.

По ее словам, сэкономленные деньги пойдут на капитальный ремонт здания дома культуры в селе Петропавловское.

Всего в 2019 году, отметила Аленькова, в области по нацпроекту должны были отремонтировать или построить четыре культурно-досуговых учреждения. Так, уже был построен и введен в эксплуатацию дом культуры в селе Быков, в настоящее время продолжается строительство центра культурного развития в селе Некрасовка. Кроме того, до конца года должны закончить капитальный ремонт и домах культуры в селах Мицулевка и Буюклы.

Таким образом, подчеркнула чиновница, план будет даже перевыполнен.

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



