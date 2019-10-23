В российском регионе закупились домрами, лирой и гуслями

В Хабаровском крае закупили новое музыкальное оборудование и учебные материалы для четырех местных школ искусств. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства края, передает ТАСС.

Так, для краевого колледжа искусств были приобретены аккордеон, ксилофон, пианино, рояль, саксофон, нотные материалы, альт, а также новый гончарный круг и печь для обжига. В свою очередь музыкальная школа Комсомольска-на-Амуре получит новые скрипки, домры, аккордеоны, лиру, гусли, а детская музыкальная школа Амурского района и детская школа искусств № 7 Хабаровска — новые домры, балалайки и пианино.

Всего на эти цели было выделено 23,5 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов. Отмечается, что в таком размере поддержка оказывается впервые.

В целом в регионе функционирует порядка 40 школ искусств с 10 тысячами учащихся. Их оснащение продолжится в ближайшие несколько лет.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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