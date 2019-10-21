Камчатка купила два автоклуба

Власти Камчатского края приобрели два автоклуба для работы в муниципалитетах. Об этом сообщил начальник отдела финансово-экономического анализа, планирования и контроля министерства культуры региона Владимир Пегуров, передает ТАСС.

По его словам, один из них предназначен для Усть-Большерецкого района, другой — для Усть-Камчатского. Общая стоимость закупок составила 17,5 миллиона рублей. Предполагается, что многофункциональные передвижные культурные комплексы прибудут в регион в ноябре.

Собеседник агентства отметил, что всего на модернизацию культурных учреждений в регионе в текущем году направили 29,4 миллиона рублей. До конца года планируется закупить новое музыкальное оборудование и учебные материалы для образовательных центров, а также провести капитальный ремонт культурно-досугового заведения в сельской местности.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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