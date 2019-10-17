В Дикимде открыли «точку притяжения»

В селе Дикимдя Горного улуса Якутии состоялось торжественное открытие дома культуры. Об этом в четверг, 17 октября, сообщается на официальном портале правительства региона.

По словам председателя правительства республики Владимира Солодова, новое учреждение не только будет выполнять традиционные функции, но и «станет важной точкой притяжения и послужит первым шагом к возрождению культурных традиций».

Отмечается, что на строительство объекта было направлено около 86 миллионов рублей.

В селе Дикимдя, расположенном в 200 километров от Якутска, проживает около 600 человек. Населенный пункт называют центром и колыбелью культурных традиций региона — здесь родились поэт Семен Данилов, писатель Софрон Данилов, художник Афанасий Осипов.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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