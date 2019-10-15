В Хабаровск завезли три автоклуба

В Хабаровск из Нижнего Новгорода доставили три передвижных многофункциональных культурных центра. Об этом во вторник, 15 октября, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Там уточнили, что в ближайшее время спецтехника будет доставлена в Комсомольский и Николаевский районы города. «Автоклубы, выполненные на базе Ford, предназначены для населенных пунктов, в которых нет учреждений культуры», — указано в сообщении.

Отмечается, что передвижные культурные центры позволяют проводить концерты, вести библиотечное обслуживание, а также организовывать детский досуг. В частности, они располагают сценой-трансформером, спутниковой антенной, звуковым, компьютерным и мультимедийным оборудованием, интернетом, возможностью онлайн-трансляций.

Власти подчеркнули, что до конца года в регион дополнительно поступят еще шесть автоклубов для Верхнебуреинского, Вяземского, Ванинского, Солнечного и Охотского районов. На эти цели было выделено 42,3 миллиона рублей.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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