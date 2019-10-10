На Алтае появится первый мультимедиа-гид

В Мемориальном музее оружейника Михаила Калашникова в селе Курья Алтайского края в год его столетнего юбилея появится первый мультимедиа-гид. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры региона, передает ТАСС.

Отмечается, что проект будет создан в формате дополненной реальности, благодаря чему посетители смогут использовать мобильное приложение при осмотре выставки, в частности, таких ее разделов, как «Алтайский парень», «Человек-автомат», «Человек-легенда».

В процессе реализации будет использована цифровая платформа «Артефакт». Это стало возможно после победы музея в федеральном конкурсе «Калашников — человек-легенда».

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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