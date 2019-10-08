Названы самые «культурные» российские регионы

В России выявлены регионы, лидирующие по посещаемости культурных учреждений. Об этом заявила замминистра культуры России Ольга Ярилова, сообщается на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Ведущими в списке оказались Алтайский край, Чукотка, Иркутская и Воронежская области, Липецк, Псков, а также Республика Крым. «Конечно, я перечисляю не все, их гораздо больше», — заметила чиновница.

В то же время, по ее словам, есть и те регионы, в которых отмечены несколько заниженные результаты. В частности, речь идет о Республике Дагестан, Новгородской области, Хакасии, Северной Осетии, Калмыкии и Кабардино-Балкарии.

В целом, заключила Ярилова, показатели посещаемости по стране перевыполнены. Предполагалось, что максимальное количество посещений составит 586,3 миллиона, однако на данный момент зафиксировано 615,7 миллиона.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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