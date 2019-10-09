В Госдуме дадут концерт на российских инструментах

В ближайшее время в Малом зале Госдумы состоится музыкальное мероприятие с использованием инструментов российского производства. Об этом сообщила председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская, передает ТАСС.

По ее словам, соответствующая договоренность была достигнута с министерством промышленности и торговли, инициативу также одобрил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В настоящее время производится верстка программы.

«Редкое мероприятие — концерт, призванный продемонстрировать возможности отечественных музыкальных инструментов, производство которых успешно возрождается сейчас», — подчеркнула Ямпольская.

Отмечается, что мероприятие состоится 12 ноября в 17:00. Предполагается, что на него будут приглашены «звездные» гости, детские коллективы, а также представители регионов.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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