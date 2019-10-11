В российском городе показали полтысячи авторских кукол

В Железноводске Ставропольского края открылся фестиваль кукол ручной работы «DOLLина грез». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, передает ТАСС.

Гости Пушкинской галереи смогут увидеть более 500 произведений как российских, так и зарубежных авторов, в частности, эстонских. Кроме того, горожане смогут принять участие в мастер-классах по созданию таких кукол.

«Мастерицы утверждают, что не бывает двух одинаковых кукол. Все они разные, и у каждой есть свой характер и настроение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый подобный масштабный фестиваль в регионе. Предполагается, что он станет ежегодным. В частности, в следующем году, согласно плану, главными его экспонатами станут отреставрированные игрушки детей императора Николая II.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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