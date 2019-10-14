В Калининграде открыли «Балтийские сезоны»

В Калининграде стартовал фестиваль искусств «Балтийские сезоны». Об этом сообщили в пресс-службе областного музыкального театра, в котором состоялось открытие мероприятия, передает ТАСС.

Отмечается, что гостям, в частности, был продемонстрирован спектакль в постановке Леонида Алимова «Доктор Живаго». «Спектакль проходит при аншлаге, все места в зрительном зале заняты», — указал собеседник агентства.

Также известно, что в мероприятии принимают участие театр имени Комиссаржевской, Et Cetera, МХАТ имени Горького, Московский драматический театр имени Пушкина, а также Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова и белорусский Национальный академический драматический театр имени Горького.

Фестиваль, ежегодно организуемый при поддержке Минкульта России, Российского государственного театрального агентства и правительства Калининградской области, продлится до 3 декабря. Всего зрителям представят семь спектаклей.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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