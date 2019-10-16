Российскому региону дали 10 миллионов рублей на библиотеку

В Магаданской области к середине ноября планируется открыть первую в регионе модельную библиотеку, которая будет отвечать всем современным стандартам. Об этом сообщил представитель областного правительства, передает ТАСС.

По его словам, в целях реализации проекта выделено 10 миллионов рублей. На эти деньги будет проведен ремонт помещений, закуплены периодические и книжные издания, новая мебель, а также установлено современное программное обеспечение, мультимедийное оборудование и оборудование для лиц с ограниченными возможностями.

Предполагается, что гостям нового учреждения представят «уникальное творческое пространство» с книгами, антикафе с лаундж-зонами, уютной зоной для общения и работы, а также детским уголком.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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