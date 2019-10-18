В России появится музей под открытым небом в горах

В горах Северной Осетии построят народный этнографический музей. Об этом сообщили в региональной общественной культурно-просветительской организации «Родовые башни», которая занимается реализацией проекта, передает ТАСС.

Отмечается, что интерактивное арт-пространство будет расположено в горном селе Унал Алагирского района на территории башенного комплекса. Согласно плану, там представят культуру предков осетин — алан, а именно различные виды их ремесел: шитье золотыми нитями, ювелирные украшения, шелкопрядство, шерстяные и войлочные изделия ручной работы, скифо-сарматская керамика.

«Культурное пространство, объединяющее исследователей, творческие сообщества и ремесленников, молодежь и гостей региона, даст возможность показать уникальную культуру древнего аланского народа без искажений, популяризировать ее среди местного населения», — указали в организации.

В настоящее время в селе, в дополнение к рассчитанной на 350 человек крытой зоне, строится ряд новых инфраструктурных объектов. На благоустройство и реставрационные работы в этом районе выделено около двух миллионов рублей.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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