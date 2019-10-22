Россиянам дали миллиард рублей на новые библиотеки

В России за текущий год было выделено более миллиарда рублей на создание модельных библиотек, отвечающих всем современным требованиям. Об этом сообщила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, передает ТАСС.

Так, 860 миллионов рублей на софинансирование этой работы поступили из федерального бюджета и 177 миллионов — из регионального и муниципального бюджетов.

«Мы видим живой отклик в субъектах Российской Федерации», — подчеркнула Ярилова и отметила, что изначально на проект было заложено 700 миллионов рублей — еще почти две сотни миллионов удалось выделить дополнительно.

Согласно плану, всего на модернизацию муниципальных библиотек до 2024 года будет направлено 4,2 миллиарда рублей. Ежегодно предполагается открывать не менее 110 модельных учреждений.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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