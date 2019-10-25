В российский регион съехались косторезы

В Магадане в рамках II Международного фестиваля «Косторезное искусство народов мира» открылась выставка произведений, вырезанных из костей животных. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления информационной политики правительства Магаданской области Артема Биткова.

Всего на выставке представлено более тысячи изделий, вырезанных из рогов оленей и снежных баранов, ребер и позвонков китов, а также клыков моржа, от 85 мастеров из девяти стран. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы российских граверов и резчиков, а также конференция, в ходе которой участники смогут обсудить перспективы дальнейшего развития косторезного промысла и обменяться опытом.

Завершится фестиваль 30 октября.

Инициатива реализована в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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