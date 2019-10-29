В российском регионе с аншлагом открыли виртуальный зал

В Волгограде в театре «Царицынская опера» открылся первый виртуальный концертный зал. Об этом сообщила замглавы комитета культуры региона Елена Евдокимова, передает ТАСС.

По ее словам, в учреждении с аншлагом состоялась первая трансляция архивного концерта Московской государственной академической филармонии в честь памяти Дмитрия Хворостовского.

«В виртуальном зале установлено современное оборудование, есть высокоскоростной интернет, в будущем сможем вести онлайн-трансляции с участием звезд оперного искусства и мастеров сцены», — пояснила Евдокимова.

Собеседница агентства добавила, что 31 октября также запланировано открытие виртуального зала в Камышине, а в следующем году — в Волжском, а впоследствии в Урюпинске и еще нескольких городах региона. Предполагается, что это поможет привлечь новых зрителей и слушателей, в особенности молодых.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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