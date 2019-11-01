В российском регионе оцифруют газеты прошлого века

В Курганской области оцифруют издания первой половины XX века редкого фонда местной научной библиотеки. Об этом сообщила заведующая сектором по работе со СМИ и организациями библиотеки Ирина Черных, передает ТАСС.

Так, речь идет о более чем 30 изданиях газет 1943-1945 и 1955-1958 годов, в частности, «Вперед», «Большевистское слово», «Колхозник», «Красный Уралец». Отмечается, что процесс будет осуществлен при помощи нового сканера, который позволяет быстро и качественно переводить их в цифровой формат, не сгибая переплет.

«В планах — перевод в электронный вид книг и периодических изданий первой половины XX века, а также периодических краеведческих изданий, в первую очередь районных газет периода Великой Отечественной войны — к 75-летию Победы», — пояснила Черных.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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