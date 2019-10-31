«Ночь искусств» охватит миллионы россиян

В Минкульте России рассчитывают, что культурно-образовательная акция «Ночь искусств» в текущем году охватит порядка 40 миллионов жителей страны. Об этом заявил заместитель главы ведомства Павел Степанов, передает ТАСС.

Отмечается, что акция состоится в ночь с воскресенья, 3 ноября, на понедельник, 4 ноября. Предполагается, что в ее рамках на территории всей страны будет проведено свыше 3,5 тысячи мероприятий.

«Ночь искусств», в ходе которой учреждения культуры работают бесплатно и допоздна и организуют для гостей специальные программы, впервые состоялась в России в 2013 году. Также в стране проводятся «Библионочь» и «Ночь музеев».

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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