В Чечне раскрыли планы по окультуриванию

В Чечне приготовились реализовать средства, выделенные на модернизацию культурной сферы региона. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, передает ТАСС.

Так, в декабре там ожидается открытие четырех модельных библиотек в Грозном, Аргуне, Урус-Мартане и в селе Герменчук Шалинского района. На эти цели было направлено 25 миллионов рублей.

Кроме того, как рассказал министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев, в текущем году в регионе ведется строительство четырех домов культуры, а также реконструкция и капитальный ремонт еще двух учреждений.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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