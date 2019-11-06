Россиян отправили в виртуальный Укек

Сотрудники исторического парка «Россия — моя история» создали специальную программу, позволяющую гостям музея совершить виртуальную прогулку по городу Укек, который располагался на месте современного Саратова в XIII веке. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил ТАСС директор саратовского парка Дмитрий Кубанкин.

«Уже разработана пилотная версия 3D-путешествия по Укеку. Путешествие будет совершаться, в том числе, с помощью виртуального шлема и специальных джойстиков», — отметил Кубанкин.

По его словам, в настоящее время посетители парка могут прогуляться по улицам средневекового города, заглянуть в окна домов, зайти в христианский храм и исследовать его подвал, где были обнаружены ценные археологические находки. Кроме того, гости музея смогут сами почувствовать себя археологами, проведя интерактивные раскопки при помощи специальных сенсорных столов и рассмотрев находки со всех сторон.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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