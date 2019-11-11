В российской библиотеке вспомнят Малевича и Менделеева

В Самаре откроется модельная библиотека с галерейными залами и интерактивными площадками. Об этом сообщили в правительстве региона, передает в понедельник, 11 ноября, ТАСС.

Помимо обширного книжного фонда, который будет доступен как в читальном зале, так и удаленно, в учреждении будут также функционировать несколько галерей с экспозициями, в том числе посвященными художнику Казимиру Малевичу и ученому Дмитрию Менделееву.

Кроме того, в библиотеке заработают интерактивные площадки с мастер-классами, в ходе которых все желающие могут пройти обучение робототехнике, 3D-сканированию и песочной анимации.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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