В России вернут к жизни полсотни усадеб

В ряде российских регионов планируется провести реставрацию заброшенных усадеб. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил министр культуры Владимир Мединский.

«К 2024 [году] должны вернуться к жизни не меньше 50 заброшенных усадеб», — написал он по итогам встречи с владельцами заброшенных культурных учреждений в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Глава Минкульта отметил, что на мероприятии в частности рассматривались условия для привлечения частных инвесторов к сохранению объектов культурного наследия.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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