На Кавказе создадут центры для постижения азов искусства

В столице Чечни Грозном и дагестанском Дербенте откроются центры развития народных промыслов Северного Кавказа. Об этом сообщил первый замминистра России по делам региона Одес Байсултанов на своей странице в Instagram.

По его словам, в рамках новых учреждений будут, в частности, организованы семинары и лекции с участием специалистов в области маркетинга, художественного и производственного дизайна, продвижения и экономики культуры, а также многочисленные творческие мастер-классы.

«Все желающие смогут постичь азы народного художественного искусства Северного Кавказа», — заключил Байсултанов, отметив, что модель подобных центров предполагается расширить и на другие города региона.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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