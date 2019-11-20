На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень

До конца 2020 года в Магаданской области планируется открыть еще одну модельную библиотеку, отвечающую всем современным стандартам. Об этом сообщил представитель правительства Колымы, передает ТАСС.

По его словам, новое учреждение появится в поселке Усть-Омчуг. На эти цели из федерального бюджета выделено десять миллионов рублей. В свою очередь в областной библиотеке имени Пушкина подчеркнули, что открытие второго подобного заведения выведет библиотечное дело на Колыме на более высокий уровень.

Отмечается, что руководство всех 43 муниципальных библиотек области намерено подать заявки на включение в нацпроект, чтобы получить возможность стать модельными.

19 ноября сообщалось, что в поселке Палатка Магаданской области открыли первую в регионе модельную библиотеку. Во всех помещениях учреждения сделали ремонт, установили современную мебель и мультимедийную технику. Кроме того, был обновлен книжный фонд на четыре тысячи экземпляров новых изданий.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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