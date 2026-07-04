Житель Шотландии вооружился чайкой и напал на прохожего

The Scotsman: Жителя Шотландии задержали после попытки напасть с чайкой на прохожего

Жителя Шотландии задержали после попытки напасть на прохожего, «вооружившись» чайкой. Об этом сообщает газета The Scotsman.

Инцидент произошел 27 июня на площади Куинс-Парк-Плейс в центре города Обан. Мужчина схватил двух чаек на улице и использовал одну из них для нападения на другого человека.

Информации о состоянии пострадавшего нет, чайки травм не получили. Мотив нападавшего неизвестен, его имя и другие детали не приводятся.

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