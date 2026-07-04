Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:59, 4 июля 2026Мир

Житель Шотландии вооружился чайкой и напал на прохожего

The Scotsman: Жителя Шотландии задержали после попытки напасть с чайкой на прохожего
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephen Mabbs / Unsplash

Жителя Шотландии задержали после попытки напасть на прохожего, «вооружившись» чайкой. Об этом сообщает газета The Scotsman.

Инцидент произошел 27 июня на площади Куинс-Парк-Плейс в центре города Обан. Мужчина схватил двух чаек на улице и использовал одну из них для нападения на другого человека.

Информации о состоянии пострадавшего нет, чайки травм не получили. Мотив нападавшего неизвестен, его имя и другие детали не приводятся.

Ранее французский пенсионер поверил в якобы случившееся свержение президента страны Эммануэля Макрона в результате революции и на радостях отправился праздновать это событие с винтовкой в руках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр обороны поздравил личный состав с освобождением Константиновки

    Матч 1/8 финала ЧМ-2026 пройдет в сорокаградусную жару

    Летящий из Стамбула в Минеральные Воды Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия

    Россиянка побывала в Мексике и узнала про «зубную мафию»

    Министр просвещения сделал заявление об особом статусе педагогов

    Российский боец рассказал о своем участии в защите Донбасса

    Раскрыто возможное место похорон актрисы Жемчужной

    Золотой Трамп появился среди отцов-основателей США

    Захарова заявила о готовности России добить «неонацистскую гадину»

    В России начали расти цены на ОСАГО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok