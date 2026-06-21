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16:31, 21 июня 2026Мир

Французский пенсионер на радостях от «свержения Макрона» открыл огонь по жандармам

82-летний француз поверил в свержение Макрона революционерами и ранил жандармов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Французский пенсионер поверил в якобы случившееся свержение президента страны Эммануэля Макрона в результате революции и на радостях отправился праздновать это событие с винтовкой в руках. Как сообщает Le Figaro, 82-летнего мужчину сдала его жена.

Заметив супруга, покидающего дом близ коммуны Ножан-ле-Рутру с возгласами «Это революция» и «Макрон свергнут», она немедленно позвонила в полицию. На место прибыла группа из пяти жандармов: они блокировали смутьяна в собственном саду под кедром и начали сжимать кольцо вокруг него. В этот момент пенсионер открыл огонь, в результате чего двое жандармов были ранены в ноги.

Преступник в результате ответного огня также получил ранение, но руки. Он успел скрыться в подвале своего дома, но спустя какое-то время его все же удалось задержать и отправить в госпиталь, где ему оказали помощь.

Известно, что мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Всю жизнь он работал ремесленником, а последние 20 лет провел на пенсии. Допрос стрелка пока отложили, в ближайшее время его состоянию дадут оценку психиатры. Дело открыто по статье о покушении на жизнь госслужащих.

Ранее в Омской области был задержан 63-летний местный житель, который решил расправиться с полицейскими. Ему грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы.

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