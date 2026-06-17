В российском городе мужчина решил застрелить полицейских

В Омской области задержан мужчина за попытку застрелить полицейских

В Омской области задержан 63-летний местный житель, который решил застрелить полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Фигурант — житель села Большие Уки. Он подозревается по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь представителя власти») и части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Ему грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, все произошло 16 июня около 22 часов вечера. Задержанный из-за затяжного конфликта с соседями открыл огонь в сторону прибывших по вызову полицейских. Кроме того, он расстрелял окна соседнего дома. В результате стрельбы никто не пострадал.

Силовики провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Кроме того, обыск был проведен в доме фигуранта. Там правоохранители нашли и изъяли ружье и карабин.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего жителя, открывшего огонь из ружья по людям.