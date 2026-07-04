В Госдуме рассказали о прибавках к пенсии летом

Депутат Говырин заявил, что летом прибавка к пенсии будет сразу по нескольким основаниям

Летом прибавка к пенсии будет предусмотрена сразу по нескольким основаниям. Об этом рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в разговоре с RT.

Депутат сообщил, что 1 августа произведут перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Он уточнил, что выплаты увеличатся для тех, за кого в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы, которые не учли в размере пенсий. При этом сумма будет индивидуальной для каждого такого получателя выплаты и будет зависеть от заработка, трудового стажа и количества пенсионных коэффициентов. Максимальная же прибавка по этому основанию составит три коэффициента, то есть 470,28 рубля.

Кроме того, в августе вырастут накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты, связанные с программой софинансирования, самостоятельными взносами и направлением материнского капитала на будущую пенсию. Также увеличится сумма выплат из-за определенных личных обстоятельств пенсионера. «Если пенсионеру в июне, июле или августе исполняется 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое. В 2026 году обычная фиксированная выплата составляет 9584,69 рубля, после 80 лет она становится 19 169,38 рубля. К этому прибавляется выплата на уход в размере 1413,86 рубля. То же правило действует для пенсионеров, которым установлена I группа инвалидности», — заявил парламентарий.

Наконец, сумма пенсий вырастет для тех, кто содержит нетрудоспособных иждивенцев, а также для людей со стажем работы на Севере или в сельском хозяйстве.

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