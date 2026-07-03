Выгодно ли отложить выход на пенсию в России? Вердикт финансистов
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Сравнили, что лучше для того, кто собирается продолжить работу и жить на зарплату: получать пенсию и инвестировать ее — или отказаться от выплат сейчас ради крупной прибавки в будущем. В конце статьи выносим однозначный вердикт.
Как работает отложенный выход на пенсию
Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной выплаты (базовая гарантированная сумма) и страховой части, которая зависит от количества накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), умноженных на их стоимость в год выхода на пенсию.
Если гражданин достиг пенсионного возраста, имеет необходимый стаж (не менее 15 лет) и количество баллов (не менее 30), но не обращается за назначением пенсии, Социальный фонд России начисляет премиальные коэффициенты. Они применяются и к фиксированной выплате, и к сумме ИПК. Чем дольше человек откладывает выход на пенсию, тем выше коэффициенты.
В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, фиксированная выплата — 9 584,69 рубля. Эти параметры проиндексированы с 1 января 2026 года на 7,6%.
Таблица премиальных коэффициентов на 2026 год
|Срок отсрочки
|Коэффициент для ИПК
|Коэффициент для фиксированной выплаты
|1 год
|1,07 (увеличение на 7%)
|1,056 (увеличение на 5,6%)
|2 года
|1,15 (увеличение на 15%)
|1,12 (увеличение на 12%)
|3 года
|1,24 (увеличение на 24%)
|1,19 (увеличение на 19%)
|4 года
|1,34 (увеличение на 34%)
|1,27 (увеличение на 27%)
|5 лет
|1,45 (увеличение на 45%)
|1,36 (увеличение на 36%)
|6 лет
|1,59 (увеличение на 59%)
|1,46 (увеличение на 46%)
|7 лет
|1,74 (увеличение на 74%)
|1,58 (увеличение на 58%)
|8 лет
|1,90 (увеличение на 90%)
|1,73 (увеличение на 73%)
|9 лет
|2,09 (увеличение на 109%)
|1,90 (увеличение на 90%)
|10 лет
|2,32 (увеличение на 132%)
|2,11 (увеличение на 111%)
Дольше 10 лет ждать не имеет практического смысла, так как коэффициенты выше уже не станут.
Преимущества и недостатки отложенного выхода на пенсию
|Категория
|Преимущества
|Недостатки
|Финансы
|Пенсия вырастает в 1,4–2,3 раза за счет премиальных коэффициентов
|Потеря от 1,9 до 4 млн рублей недополученных выплат за 5–10 лет
|Наследство
|—
|При смерти до выхода на пенсию наследники получают только накопительную часть (у большинства ее нет)
|Контроль
|—
|Деньги остаются у государства, нельзя снять досрочно в случае нужды
Когда отсрочка выгодна, а когда — нет
|Категория
|Когда отсрочка выгодна
|Когда отсрочка невыгодна
|Финансовое положение
|Зарплата высокая, пенсия не нужна для текущих расходов
|Пенсия нужна для покрытия повседневных трат и базовых потребностей
|Состояние здоровья
|Крепкое здоровье, уверенность в долголетии (планы дожить до 85 лет и старше)
|Есть хронические заболевания, сомнения в том, что удастся дожить до 75–80 лет
|Семейные обстоятельства
|Нет иждивенцев, супруг или супруга тоже работает и вносит вклад в бюджет
|На руках больные родственники, требующие ухода, или внуки, нуждающиеся в помощи и присмотре
Сухая статистика: в России мужчина, достигший возраста 64 года, в среднем проживет еще 13–14 лет. То есть в среднем он даже не успеет «выйти в ноль», а не то чтобы получить «бонус» от отсрочки пенсии.
Сравниваем разные сценарии
Чтобы ответить на главный вопрос — выгодно ли отложить выход на пенсию — сопоставим стратегии на реальных цифрах.
Исходные данные для примера:
- Пенсионный возраст достигнут в январе 2026 года.
- Количество накопленных ИПК — 90 баллов.
- Ежемесячный размер пенсии при оформлении сразу — 23 693 рубля (рассчитано по формуле: 9 584,69 + 90 × 156,76 = 9 584,69 + 14 108,40).
- Гражданин продолжает работать, его зарплата покрывает текущие расходы, а пенсию, если он ее получает, он готов полностью откладывать на банковский вклад.
- Ставка по банковскому вкладу — 13% годовых на начало 2026 года.
- Горизонт планирования — с учетом статистической продолжительности жизни.
Вариант 1. Получать пенсию сразу и инвестировать
Человек оформляет пенсию в 2026 году и каждый месяц получает 23 693 рубля. Он продолжает работать на своей основной работе, а пенсионные деньги не тратит, кладет их на пополняемый банковский вклад под 13% годовых.
Результат за 5 лет. За 5 лет на вклад он внесет 23 693 × 60 = 1 421 580 рублей (только сумма взносов).
С учетом начисления сложных процентов по ставке 13% годовых, за 5 лет на вкладе накопится около 2 млн рублей. Эта сумма включает и внесенные пенсионные деньги, и начисленные банком проценты. Проценты составят примерно 578 тысяч рублей пассивного дохода.
Результат за 10 лет. За 10 лет сумма внесенных пенсионных средств составит 23 693 × 120 = 2 843 160 рублей. При размещении на вкладе под 13% с капитализацией процентов и регулярным пополнением накопленная сумма может достичь около 5,4–5,8 млн рублей.
ДИСКЛЕЙМЕР
Расчеты условные: мы не учитываем индексацию пенсий, налог на вклады и возможное снижение ставок. Будем считать, что эти переменные себя уравновесят.
Накопленные деньги находятся в полном распоряжении человека. Он может в любой момент снять их полностью или частично, а после окончания накопления — жить на проценты, которые при сумме 5,4 млн рублей составят около 58 500 рублей в месяц (при 13% годовых).
Вариант 2. Отказаться от пенсии на 5 лет (получать с 2031 года)
Человек решает не оформлять пенсию в 2026 году, продолжает работать еще 5 лет и обращается за выплатами только в 2031 году. За это время он не получает пенсионных денег, но государство начисляет ему премиальные коэффициенты.
При отсрочке на 5 лет размер пенсии вырастет на 45% (коэффициент 1,45 для ИПК и 1,36 для фиксированной выплаты). Новая пенсия составит:
- фиксированная выплата: 9 584,69 × 1,36 = 13 035,18 рубля;
- страховая часть: (90 × 1,45) × 156,76 = 130,5 × 156,76 = 20 457,18 рубля;
- итого пенсия: 13 035,18 + 20 457,18 = 33 492 рубля в месяц.
ВАЖНО
За эти 5 лет человек не получил 1 421 580 рублей пенсионных денег (23 693 × 60), которые он мог бы вложить. Но его пенсия будет выше на 9799 рублей в месяц по сравнению с вариантом 1 (33 492 − 23 693).
Когда повышенная пенсия компенсирует потерю?
Чтобы получить недополученные 1 421 580 рублей за счет ежемесячной прибавки в 9799 рублей, потребуется: 1 421 580 / 9 799 ≈ 145 месяцев, или 12 лет и 1 месяц.
То есть человек начнет получать выгоду от отсрочки только через 12 лет после выхода на пенсию — в 2031 + 12 = 2043 году, когда ему будет около 77–78 лет (в зависимости от возраста выхода).
Вариант 3. Отказаться от пенсии на 10 лет (получать с 2036 года)
При отсрочке на 10 лет коэффициенты составят 2,32 для ИПК и 2,11 для фиксированной выплаты. Новая пенсия составит:
- фиксированная выплата: 9 584,69 × 2,11 = 20 223,70 рубля;
- страховая часть: (90 × 2,32) × 156,76 = 208,8 × 156,76 = 32 731,49 рубля;
- итого пенсия: 20 223,70 + 32 731,49 = 52 955 рублей в месяц.
За 10 лет недополученная сумма пенсионных денег составит 23 693 × 120 = 2 843 160 рублей. Ежемесячная прибавка к пенсии по сравнению с вариантом «получать сразу» — 29 262 рубля (52 955 − 23 693).
Срок окупаемости потерь: 2 843 160 / 29 262 ≈ 97 месяцев, или около 8 лет.
Сравнение суммы пенсии и окупаемости при разных количествах баллов
|Количество баллов
|Пенсия сразу, рублей
|Отсрочка 5 лет, рублей
|Отсрочка 10 лет, рублей
|Срок окупаемости (5 лет), рублей
|Срок окупаемости (10 лет), рублей
|70 баллов
|20 558
|28 946
|45 682
|12 лет 3 мес
|8 лет 2 мес
|90 баллов
|23 693
|33 492
|52 955
|12 лет 1 мес
|8 лет 1 мес
|150 баллов
|33 099
|47 130
|74 776
|12 лет 0 мес
|8 лет 0 мес
Чем больше пенсионных баллов накопил человек, тем выше его исходная пенсия и тем больше абсолютный размер прибавки при отсрочке.
Однако срок окупаемости потерь меняется незначительно: при 70 баллах — 12 лет 3 месяца, при 90 баллах — 12 лет 1 месяц, при 150 баллах — ровно 12 лет.
Вариант 4. Участвовать в ПДС
Человек оформляет пенсию сразу (23 693 рубля в месяц), но не кладет на вклад, а направляет деньги в программу долгосрочных сбережений (ПДС). За год взнос составляет 284 316 рублей.
ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА
О том, что это такое и выгодно ли участвовать в программе, читайте в отдельном материале.
Что дает ПДС:
- софинансирование от государства — 36 000 рублей в год (при доходе до 80 000 рублей);
- налоговый вычет 13% — возврат 36 961 рубля в год;
- инвестиционный доход — около 10% годовых.
Результат за 10 лет:
- личные взносы: 2 843 160 рублей;
- софинансирование: +360 000 рублей;
- инвестиционный доход: +1 400 000 рублей;
- налоговый вычет (на руки): +369 610 рублей;
Итого: ≈4 970 000 рублей.
Сравнение всех вариантов (90 баллов, 10 лет)
|Показатель
|Вклад 13%, рублей
|Отсрочка 5 лет, рублей
|Отсрочка 10 лет, рублей
|ПДС, рублей
|Пенсия в месяц
|23 693
|33 492
|52 955
|23 693
|Капитал через 10 лет
|5,4 млн
|1,5 млн
|0
|4,97 млн
|Господдержка
|Нет
|Коэффициенты
|Коэффициенты
|730 тыс. (софинансирование + вычет)
|Наследство
|Переходит
|Не переходит
|Не переходит
|Собственные взносы переходят
Расчеты показывают, что на длительном горизонте потери от отложенного выхода на пенсию будут расти, несмотря на то что через 10 лет премиальные коэффициенты увеличат пенсию больше чем в два раза. Недополученная за это время пенсия превысит миллион рублей. Чтобы его «отбить», потребуются годы, если не десятилетия.
По ее словам, вариант с инвестированием в программу долгосрочных сбережений интереснее стратегии со вкладами: так удастся заработать гораздо больше, чем на отложенной пенсии. Особенно в силу риска не дожить до нее.
Вот почему многие люди считают оформление пенсии с отсрочкой пустой затеей. В итоге пенсионеры предпочитают забирать у Соцфонда все положенные по закону выплаты в режиме «здесь и сейчас».
Что выбрать в 2026 году: вердикт
С точки зрения математики, контроля над деньгами и риск-менеджмента — получать пенсию сразу и инвестировать ее самостоятельно выгоднее, чем откладывать выход на заслуженный отдых.
Капитал, накопленный на банковском вкладе или в программе долгосрочных сбережений (ПДС), остается ликвидным, приносит пассивный доход в виде процентов и переходит по наследству.
Государственная прибавка за поздний выход на пенсию — это ставка на свое долголетие. Она может оказаться выгодной только для тех, кто уверен, что проживет значительно дольше среднего, и кому критически важна максимальная сумма ежемесячного гарантированного платежа, а не общая финансовая эффективность.
На мой взгляд, для большинства людей отсрочка пенсии — скорее финансовая ловушка, чем разумная стратегия. Куда логичнее начать получать деньги вовремя и сразу направлять их в надежные инструменты. Тогда у вас будут и гарантированная пенсия, и растущий капитал, которым можно воспользоваться тогда, когда вы сами этого захотите, а не тогда, когда цифры на бумаге наконец сойдутся.
Индивидуальное решение зависит от состояния здоровья, уровня дохода, семейных обстоятельств и личного отношения к риску. Перед принятием решения стоит воспользоваться пенсионным калькулятором на сайте Социального фонда России, а также проконсультироваться с независимым финансовым советником.
Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям/ожиданиям.
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