Сравнили, что лучше для того, кто собирается продолжить работу и жить на зарплату: получать пенсию и инвестировать ее — или отказаться от выплат сейчас ради крупной прибавки в будущем. В конце статьи выносим однозначный вердикт.

Как работает отложенный выход на пенсию

Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной выплаты (базовая гарантированная сумма) и страховой части, которая зависит от количества накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), умноженных на их стоимость в год выхода на пенсию.

Если гражданин достиг пенсионного возраста, имеет необходимый стаж (не менее 15 лет) и количество баллов (не менее 30), но не обращается за назначением пенсии, Социальный фонд России начисляет премиальные коэффициенты. Они применяются и к фиксированной выплате, и к сумме ИПК. Чем дольше человек откладывает выход на пенсию, тем выше коэффициенты.

В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, фиксированная выплата — 9 584,69 рубля. Эти параметры проиндексированы с 1 января 2026 года на 7,6%.