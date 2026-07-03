Деньги
03 июля 2026, 03:00

Выгодно ли отложить выход на пенсию в России? Вердикт финансистов

В 2026 году у россиян, достигших пенсионного возраста (64 года для мужчин и 59 лет для женщин), есть право не торопиться с оформлением страховой пенсии по старости. Государство обещает за это щедрое вознаграждение. Если отложить выход на заслуженный отдых на 10 лет, выплата вырастет более чем в 2,2 раза. Но так ли выгодна эта отсрочка на самом деле? Мы посчитали и убедились: есть варианты получше.
Выгодно ли отложить выход на пенсию в России? Вердикт финансистов

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Сравнили, что лучше для того, кто собирается продолжить работу и жить на зарплату: получать пенсию и инвестировать ее — или отказаться от выплат сейчас ради крупной прибавки в будущем. В конце статьи выносим однозначный вердикт.

Как работает отложенный выход на пенсию

Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной выплаты (базовая гарантированная сумма) и страховой части, которая зависит от количества накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), умноженных на их стоимость в год выхода на пенсию.

Если гражданин достиг пенсионного возраста, имеет необходимый стаж (не менее 15 лет) и количество баллов (не менее 30), но не обращается за назначением пенсии, Социальный фонд России начисляет премиальные коэффициенты. Они применяются и к фиксированной выплате, и к сумме ИПК. Чем дольше человек откладывает выход на пенсию, тем выше коэффициенты.

В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, фиксированная выплата — 9 584,69 рубля. Эти параметры проиндексированы с 1 января 2026 года на 7,6%.

Таблица премиальных коэффициентов на 2026 год

Срок отсрочкиКоэффициент для ИПККоэффициент для фиксированной выплаты
1 год1,07 (увеличение на 7%)1,056 (увеличение на 5,6%)
2 года1,15 (увеличение на 15%)1,12 (увеличение на 12%)
3 года1,24 (увеличение на 24%)1,19 (увеличение на 19%)
4 года1,34 (увеличение на 34%)1,27 (увеличение на 27%)
5 лет1,45 (увеличение на 45%)1,36 (увеличение на 36%)
6 лет1,59 (увеличение на 59%)1,46 (увеличение на 46%)
7 лет1,74 (увеличение на 74%)1,58 (увеличение на 58%)
8 лет1,90 (увеличение на 90%)1,73 (увеличение на 73%)
9 лет2,09 (увеличение на 109%)1,90 (увеличение на 90%)
10 лет2,32 (увеличение на 132%)2,11 (увеличение на 111%)

Дольше 10 лет ждать не имеет практического смысла, так как коэффициенты выше уже не станут.

Преимущества и недостатки отложенного выхода на пенсию

КатегорияПреимуществаНедостатки
ФинансыПенсия вырастает в 1,4–2,3 раза за счет премиальных коэффициентовПотеря от 1,9 до 4 млн рублей недополученных выплат за 5–10 лет
НаследствоПри смерти до выхода на пенсию наследники получают только накопительную часть (у большинства ее нет)
КонтрольДеньги остаются у государства, нельзя снять досрочно в случае нужды

Когда отсрочка выгодна, а когда — нет

КатегорияКогда отсрочка выгоднаКогда отсрочка невыгодна
Финансовое положениеЗарплата высокая, пенсия не нужна для текущих расходовПенсия нужна для покрытия повседневных трат и базовых потребностей
Состояние здоровьяКрепкое здоровье, уверенность в долголетии (планы дожить до 85 лет и старше)Есть хронические заболевания, сомнения в том, что удастся дожить до 75–80 лет
Семейные обстоятельстваНет иждивенцев, супруг или супруга тоже работает и вносит вклад в бюджетНа руках больные родственники, требующие ухода, или внуки, нуждающиеся в помощи и присмотре

Сухая статистика: в России мужчина, достигший возраста 64 года, в среднем проживет еще 13–14 лет. То есть в среднем он даже не успеет «выйти в ноль», а не то чтобы получить «бонус» от отсрочки пенсии.

Оксана Иванова
финансист, член Совета финансового рынка

Сравниваем разные сценарии

Чтобы ответить на главный вопрос — выгодно ли отложить выход на пенсию — сопоставим стратегии на реальных цифрах.

Исходные данные для примера:

  • Пенсионный возраст достигнут в январе 2026 года.
  • Количество накопленных ИПК — 90 баллов.
  • Ежемесячный размер пенсии при оформлении сразу — 23 693 рубля (рассчитано по формуле: 9 584,69 + 90 × 156,76 = 9 584,69 + 14 108,40).
  • Гражданин продолжает работать, его зарплата покрывает текущие расходы, а пенсию, если он ее получает, он готов полностью откладывать на банковский вклад.
  • Ставка по банковскому вкладу — 13% годовых на начало 2026 года.
  • Горизонт планирования — с учетом статистической продолжительности жизни.

Вариант 1. Получать пенсию сразу и инвестировать

Человек оформляет пенсию в 2026 году и каждый месяц получает 23 693 рубля. Он продолжает работать на своей основной работе, а пенсионные деньги не тратит, кладет их на пополняемый банковский вклад под 13% годовых.

Результат за 5 лет. За 5 лет на вклад он внесет 23 693 × 60 = 1 421 580 рублей (только сумма взносов).

С учетом начисления сложных процентов по ставке 13% годовых, за 5 лет на вкладе накопится около 2 млн рублей. Эта сумма включает и внесенные пенсионные деньги, и начисленные банком проценты. Проценты составят примерно 578 тысяч рублей пассивного дохода.

Результат за 10 лет. За 10 лет сумма внесенных пенсионных средств составит 23 693 × 120 = 2 843 160 рублей. При размещении на вкладе под 13% с капитализацией процентов и регулярным пополнением накопленная сумма может достичь около 5,4–5,8 млн рублей.

ДИСКЛЕЙМЕР
Расчеты условные: мы не учитываем индексацию пенсий, налог на вклады и возможное снижение ставок. Будем считать, что эти переменные себя уравновесят.

Накопленные деньги находятся в полном распоряжении человека. Он может в любой момент снять их полностью или частично, а после окончания накопления — жить на проценты, которые при сумме 5,4 млн рублей составят около 58 500 рублей в месяц (при 13% годовых).

Вариант 2. Отказаться от пенсии на 5 лет (получать с 2031 года)

Человек решает не оформлять пенсию в 2026 году, продолжает работать еще 5 лет и обращается за выплатами только в 2031 году. За это время он не получает пенсионных денег, но государство начисляет ему премиальные коэффициенты.

При отсрочке на 5 лет размер пенсии вырастет на 45% (коэффициент 1,45 для ИПК и 1,36 для фиксированной выплаты). Новая пенсия составит:

  • фиксированная выплата: 9 584,69 × 1,36 = 13 035,18 рубля;
  • страховая часть: (90 × 1,45) × 156,76 = 130,5 × 156,76 = 20 457,18 рубля;
  • итого пенсия: 13 035,18 + 20 457,18 = 33 492 рубля в месяц.

ВАЖНО
За эти 5 лет человек не получил 1 421 580 рублей пенсионных денег (23 693 × 60), которые он мог бы вложить. Но его пенсия будет выше на 9799 рублей в месяц по сравнению с вариантом 1 (33 492 − 23 693).

Когда повышенная пенсия компенсирует потерю?

Чтобы получить недополученные 1 421 580 рублей за счет ежемесячной прибавки в 9799 рублей, потребуется: 1 421 580 / 9 799 ≈ 145 месяцев, или 12 лет и 1 месяц.

То есть человек начнет получать выгоду от отсрочки только через 12 лет после выхода на пенсию — в 2031 + 12 = 2043 году, когда ему будет около 77–78 лет (в зависимости от возраста выхода).

Вариант 3. Отказаться от пенсии на 10 лет (получать с 2036 года)

При отсрочке на 10 лет коэффициенты составят 2,32 для ИПК и 2,11 для фиксированной выплаты. Новая пенсия составит:

  • фиксированная выплата: 9 584,69 × 2,11 = 20 223,70 рубля;
  • страховая часть: (90 × 2,32) × 156,76 = 208,8 × 156,76 = 32 731,49 рубля;
  • итого пенсия: 20 223,70 + 32 731,49 = 52 955 рублей в месяц.

За 10 лет недополученная сумма пенсионных денег составит 23 693 × 120 = 2 843 160 рублей. Ежемесячная прибавка к пенсии по сравнению с вариантом «получать сразу» — 29 262 рубля (52 955 − 23 693).

Срок окупаемости потерь: 2 843 160 / 29 262 ≈ 97 месяцев, или около 8 лет.

Сравнение суммы пенсии и окупаемости при разных количествах баллов

Количество балловПенсия сразу, рублейОтсрочка 5 лет, рублейОтсрочка 10 лет, рублейСрок окупаемости (5 лет), рублейСрок окупаемости (10 лет), рублей
70 баллов20 55828 94645 68212 лет 3 мес8 лет 2 мес
90 баллов23 69333 49252 95512 лет 1 мес8 лет 1 мес
150 баллов33 09947 13074 77612 лет 0 мес8 лет 0 мес

Чем больше пенсионных баллов накопил человек, тем выше его исходная пенсия и тем больше абсолютный размер прибавки при отсрочке.

Однако срок окупаемости потерь меняется незначительно: при 70 баллах — 12 лет 3 месяца, при 90 баллах — 12 лет 1 месяц, при 150 баллах — ровно 12 лет.

Вариант 4. Участвовать в ПДС

Человек оформляет пенсию сразу (23 693 рубля в месяц), но не кладет на вклад, а направляет деньги в программу долгосрочных сбережений (ПДС). За год взнос составляет 284 316 рублей.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА
О том, что это такое и выгодно ли участвовать в программе, читайте в отдельном материале.

Что дает ПДС:

  • софинансирование от государства — 36 000 рублей в год (при доходе до 80 000 рублей);
  • налоговый вычет 13% — возврат 36 961 рубля в год;
  • инвестиционный доход — около 10% годовых.

Результат за 10 лет:

  • личные взносы: 2 843 160 рублей;
  • софинансирование: +360 000 рублей;
  • инвестиционный доход: +1 400 000 рублей;
  • налоговый вычет (на руки): +369 610 рублей;

Итого: ≈4 970 000 рублей.

Сравнение всех вариантов (90 баллов, 10 лет)

ПоказательВклад 13%, рублейОтсрочка 5 лет, рублейОтсрочка 10 лет, рублейПДС, рублей
Пенсия в месяц23 69333 49252 95523 693
Капитал через 10 лет5,4 млн1,5 млн04,97 млн
ГосподдержкаНетКоэффициентыКоэффициенты730 тыс. (софинансирование + вычет)
НаследствоПереходитНе переходитНе переходитСобственные взносы переходят

Расчеты показывают, что на длительном горизонте потери от отложенного выхода на пенсию будут расти, несмотря на то что через 10 лет премиальные коэффициенты увеличат пенсию больше чем в два раза. Недополученная за это время пенсия превысит миллион рублей. Чтобы его «отбить», потребуются годы, если не десятилетия.

Анастасия Гостищева
аналитик по социальным программам финансового маркетплейса «Выберу.ру»

По ее словам, вариант с инвестированием в программу долгосрочных сбережений интереснее стратегии со вкладами: так удастся заработать гораздо больше, чем на отложенной пенсии. Особенно в силу риска не дожить до нее.

Вот почему многие люди считают оформление пенсии с отсрочкой пустой затеей. В итоге пенсионеры предпочитают забирать у Соцфонда все положенные по закону выплаты в режиме «здесь и сейчас».

Анастасия Гостищева
аналитик

Что выбрать в 2026 году: вердикт

С точки зрения математики, контроля над деньгами и риск-менеджмента — получать пенсию сразу и инвестировать ее самостоятельно выгоднее, чем откладывать выход на заслуженный отдых.

Капитал, накопленный на банковском вкладе или в программе долгосрочных сбережений (ПДС), остается ликвидным, приносит пассивный доход в виде процентов и переходит по наследству.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Государственная прибавка за поздний выход на пенсию — это ставка на свое долголетие. Она может оказаться выгодной только для тех, кто уверен, что проживет значительно дольше среднего, и кому критически важна максимальная сумма ежемесячного гарантированного платежа, а не общая финансовая эффективность.

На мой взгляд, для большинства людей отсрочка пенсии — скорее финансовая ловушка, чем разумная стратегия. Куда логичнее начать получать деньги вовремя и сразу направлять их в надежные инструменты. Тогда у вас будут и гарантированная пенсия, и растущий капитал, которым можно воспользоваться тогда, когда вы сами этого захотите, а не тогда, когда цифры на бумаге наконец сойдутся.

Оксана Иванова
финансист

Индивидуальное решение зависит от состояния здоровья, уровня дохода, семейных обстоятельств и личного отношения к риску. Перед принятием решения стоит воспользоваться пенсионным калькулятором на сайте Социального фонда России, а также проконсультироваться с независимым финансовым советником.

Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям/ожиданиям.

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