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14:54, 4 июля 2026Интернет и СМИ

Бузова и Собчак получили миллионы рублей на двоих за проведение корпоратива

Бузова и Собчак получили 10,5 млн рублей на двоих за проведение корпоратива ТД «Шкуренко»
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Ольга Бузова и Ксения Собчак получили 10,5 миллиона рублей на двоих за проведение корпоратива в честь 30-летия омского торгового дома «Шкуренко». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что Собчак за корпоратив одного из крупнейших холдингов получила гонорар в размере 5 миллионов рублей, а Бузова — 5,5 миллиона рублей. Певица приехала на мероприятие на костылях.

Также на корпоративе выступали группы «Корни» и «Фабрика».

Известно, что после операции на колене для российской певицы Ольги Бузовой изготовили необычные костыли.

Недавно она сообщила, что ее выписали из больницы после тяжелой травмы ноги.

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