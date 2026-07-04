Бузова и Собчак получили миллионы рублей на двоих за проведение корпоратива

Бузова и Собчак получили 10,5 млн рублей на двоих за проведение корпоратива ТД «Шкуренко»

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Ольга Бузова и Ксения Собчак получили 10,5 миллиона рублей на двоих за проведение корпоратива в честь 30-летия омского торгового дома «Шкуренко». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что Собчак за корпоратив одного из крупнейших холдингов получила гонорар в размере 5 миллионов рублей, а Бузова — 5,5 миллиона рублей. Певица приехала на мероприятие на костылях.

Также на корпоративе выступали группы «Корни» и «Фабрика».

Известно, что после операции на колене для российской певицы Ольги Бузовой изготовили необычные костыли.

Недавно она сообщила, что ее выписали из больницы после тяжелой травмы ноги.