После операции для Ольги Бузовой изготовили костыли со стразами

После операции на колене для российской певицы Ольги Бузовой изготовили необычные костыли. Видео появилось на странице использующего стразы Swarоvski бренда Cavanna в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На размещенных кадрах мастер Анна Кипова продемонстрировала свою работу, которая заняла 50 часов. Она рассказала, что костыли вручную были украшены 24 тысячами кристаллов.
«Главная сложность этого заказа заключалась не в объеме работы, а в сроках — они были предельно сжатыми», — в свою очередь, отметила дизайнер.
23 июня Бузова сообщила, что ее выписали из больницы. Артистка поскользнулась в душе у себя дома и получила травму 12 июня. Врачи провели операцию и предписали певице не беспокоить колено.
Ранее Бузова выступила в Государственном Кремлевском дворце, появившись на сцене в инвалидной коляске.