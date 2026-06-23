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19:52, 23 июня 2026Ценности

После операции для Ольги Бузовой изготовили костыли со стразами

После операции на колене для певицы Ольги Бузовой изготовили костыли со стразами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @cavanna_brand / anna_cavanna_

После операции на колене для российской певицы Ольги Бузовой изготовили необычные костыли. Видео появилось на странице использующего стразы Swarоvski бренда Cavanna в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах мастер Анна Кипова продемонстрировала свою работу, которая заняла 50 часов. Она рассказала, что костыли вручную были украшены 24 тысячами кристаллов.

«Главная сложность этого заказа заключалась не в объеме работы, а в сроках — они были предельно сжатыми», — в свою очередь, отметила дизайнер.

23 июня Бузова сообщила, что ее выписали из больницы. Артистка поскользнулась в душе у себя дома и получила травму 12 июня. Врачи провели операцию и предписали певице не беспокоить колено.

Ранее Бузова выступила в Государственном Кремлевском дворце, появившись на сцене в инвалидной коляске.

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