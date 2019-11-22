Под Тамбовом массово споют частушки

В село Черняное Тамбовской области приедут 45 творческих коллективов и солистов со всей страны для участия в фестивале-конкурсе «Тамбовская канарейка». Об этом сообщается на сайте администрации региона.

В частности, для исполнения частушек и народных песен прибудут ансамбли из Воронежской, Пензенской, Саратовской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Омской, Волгоградской, Ленинградской, Ярославской, Тульской, Тверской областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

По словам директора областного научно-методического центра народного творчества и досуга Юрия Павлова, в регионе к предстоящему мероприятию готовились крайне серьезно. На организацию фестиваля было выделено 1,6 миллиона рублей.

В текущем году конкурс посвящен столетнему юбилею Черняновского хора имени Марии Мордасовой. Победителей «Тамбовской канарейки» наградят 23 ноября в Котовске.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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