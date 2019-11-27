В России задумались о льготных билетах в театр для многодетных семей

В российских театрах следует запустить льготные программы посещения для многодетных семей. С такой инициативой депутат Госдумы Дмитрий Юрков обратился к министру культуры Владимиру Мединскому, передает РИА Новости.

По мнению депутата, культурные учреждения необходимо обязать выделять ежемесячные квоты для этой категории граждан. Кроме того, стоит рассмотреть возможность введения абонементов на весь театральный сезон, а также ежемесячной квоты на два билета на семью в любой театр страны.

«Регламентировать получение квотированных билетов в кассах театров предлагается в порядке живой очереди и по официальным документам многодетной семьи», — указано в документе. Также билеты следует оснастить всеми необходимыми средствами защиты.

Как утверждает Юрков, в некоторых регионах уже существуют аналоги подобной системы, однако она не имеет поддержки на федеральном уровне.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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