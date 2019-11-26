В Москве наградили лучших хоровых певцов

В Москве вручили награды победителям Всероссийского хорового фестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного музея Победы, где проходил смотр, передает ТАСС.

Так, обладателем гран-при среди взрослых хоров стал камерный хор «Нижний Новгород», а лучшей в детской номинации стала Владимирская капелла мальчиков Дворца детского-юношеского творчества.

Отмечается, что награды присуждало жюри во главе с народным артистом России, профессором Львом Конторовичем. Всего в фестивале, целью которого является популяризация хорового пения, приняли участие более 1,5 тысячи профессиональных и любительских коллективов.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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