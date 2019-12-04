Москвичам предложат окунуться в духовный мир Валаама

В Москве откроется мультимедийная выставка, посвященная 30-летию возрождения Валаамского монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе Галереи классической фотографии, в которой будет представлена экспозиция, передает ТАСС.

Торжественное мероприятие состоится во вторник, 17 декабря, в 19:00. Отмечается, что в этот день вход на выставку будет свободным.

«Вся экспозиция построена таким образом, чтобы погрузить зрителя в природный, архитектурный, исторический и духовный мир Валаама», — указано в сообщении. В частности, там представят панорамы в формате виртуальной реальности, трехмерные реконструкции фотографий старого монастыря, а также подлинные отпечатки и артефакты XIX и XX веков.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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