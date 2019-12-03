В Кузбассе «оцифровали» 72-летнюю библиотеку

В Гурьевске Кемеровской области сделали цифровой районную библиотеку, которая была создана в 1947 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры и национальной политики региона, передает ТАСС.

В частности, учреждение отремонтировали, оснастили современным оборудованием, организовали там пространство для неформального общения молодежи с WI-FI зоной, настольными играми и популярными журналами, а также разместили интерактивную зону с компьютерами и мультимедийным экраном.

Кроме того, был значительно обновлен книжный фонд заведения и открыт доступ к интернету, информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати. Всего на эти цели было выделено десять миллионов рублей.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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