Подсчитаны интересующиеся культурой жители Подмосковья

В Московской области подвели итоги мероприятий, состоявшихся в течение года в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщается на официальном портале региона.

Так, в Подмосковье было организовано 55 культурно-массовых мероприятий, в том числе приуроченных к российскому Году театра. Согласно подсчетам, акции посетили около 150 тысяч местных жителей, проявивших интерес к сфере культуры.

Кроме того, поддержку получили некоторые всероссийские и международные театральные проекты, например, национальная премия и фестиваль «Золотая маска», фестиваль «Балтийский дом», школа-фестиваль современного искусства «Территория», театральный фестиваль «Толстой».

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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