На Ямале откроют выставку о династии Романовых

В Салехарде в Музейно-выставочном комплексе имени Шемановского состоится открытие выставки «Романовы. Три века русского Севера». Об этом сообщили в пресс-службе музея, передает ТАСС.

Отмечается, что центральным экспонатом станет грамота из пергамента и шелка на княжеское звание, жалованная Екатериной II владельцу Обдорской волости Сибирской губернии Матвею Тайшину от 14 января 1768 года. Кроме того, будут выставлены бюсты и скульптуры, костюмы и реконструкции одежды воинов, книги, картины и иконы, украшения и аксессуары, посуда и столовое серебро, медали и монеты.

Экспозиция, состоящая из трех разделов — Россия конца XVI-конца XVII века, Россия XVIII века и XIX-начала ХХ века, — будет открыта с 10 декабря 2019-го по 9 февраля 2020 года.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!