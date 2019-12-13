Воронежским коммунистам отказали в праздновании юбилея Сталина

Воронежским коммунистам отказали в праздновании юбилея лидера СССР Иосифа Сталина. Об этом сообщает издание «Вести Воронеж».

Уточняется, что местный Дом актер расторг договор с отделением КПРФ о предоставлении площадки для мероприятия. «Нас не предупредили о характере мероприятия, не рассказали, что и как. Поэтому мы направили уведомление об отказе от торжества. Оно противоречит нашей деятельности», — пояснила директор Дома актера Вера Ильяшенко.

Коммунисты отметили, что намерены искать другую площадку для празднования 140-летия Сталина. Депутат местной городской Думы Андрей Померанцев, представляющий КПРФ, заявил о том, что в стране установлена демократия, и подчеркнул, что люди имеют право свободно выражать свое мнение.

Воронежская КПРФ запланировала провести собрание в честь 140-летия со дня рождения советского вождя 21 декабря. Партия развесила в городе плакаты с датой и местом проведения награждения и концерта.

Ранее театралы города потребовали отменить празднование юбилея. Открытое письмо с таким требованием написал художественный руководитель Никитинского театра Борис Алексеев на своей странице в Facebook.

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