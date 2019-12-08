Украинский политик заявил о неблагодарности Киева за подарки от СССР

Украина неблагодарна за территории, подаренные советскими правителями, написал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко на своей странице во «ВКонтакте».

По словам политика, Киев не дорожит тем, что им «просто так отдали то, что русским царям и могучей империи давалось кровью и потом». «[Владимир] Ленин создал квази-государство — УССР. [Иосиф] Сталин приумножил земли Украины ее западными областями. [Никита] Хрущев с "барского плеча" подарил Крым», — пояснил он.

Журавко заявил, что вместо того, чтобы развивать, сохранять и укреплять то, что было подарено СССР «без боя, без крови», украинские власти «начали разваливать». Это и стало причиной того, что Крым вернулся в состав России, а Донбасс может отделиться от Украины, уверен политик.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отрицают все обвинения.

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