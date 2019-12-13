Соловьев назвал неудачной шутку Зеленского в ответ на стишок Путина

Телеведущий канала «Россия 1» Владимир Соловьев посмотрел фрагмент из украинской передачи с шуткой президента Украины Владимира Зеленского и назвал ее неудачной. Оценку чувству юмора украинского лидера он дал в своем Telegram-канале.

Вечером 12 декабря в эфире программы «Право на власть» телеканала «1+1» Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина, процитировавшего стишок Сергея Михалкова 10 декабря. Об этом ему напомнила ведущая Наталья Мосейчук.

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Путин произнес стишок «А у нас в квартире газ. А у вас?» и предложил Украине газ на 25 процентов дешевле. Зеленский в эфире телеканала на это ответил: «А у нас газопровод». По мнению Соловьева, украинский лидер «три дня думал-думал-думал и выдавил шуточку». Он также заметил, что Мосейчук «еще и подыграть нормально не смогла».

Соловьев и ранее критиковал президента Украины. Когда Зеленский провел телефонный разговор с Путиным, ведущий осудил поведение украинского лидера. Он утверждал, что Зеленский «ведет себя как завхоз, а не как президент».

Действующий контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве выступают за продление соглашения только на год.

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